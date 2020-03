Le lycée de Sierra Canyon à Los Angeles fait partie d'une des équipes les plus suivies aux Etats-Unis. À tel point qu'ESPN avait plus programmé de rencontres des jeunes californiens que ceux... des Washington Wizards. Et pour cause, c'est là-bas qu'évoluent deux des rejetons les plus célèbres du moment. Il y a bien évidemment Bronny, fils de LeBron James mais aussi Zaire Wade dont le papa n'est autre que le néo retraité Dwyane Wade. Si le premier, en première année, a quand même quelques minutes pour se montrer, ce n'est pas le cas son coéquipier. Sénior, et donc en dernière année, Zaire Wade a un temps de jeu restreint et 4,3 points de moyenne. Si bien que son paternel ne se rendra pas à la finale de l'état de Californie que disputera Sierra Canyon.

"Je n'y serai pas. Mon fils ne joue pas et je ne veux rien faire avec le coach. Je ne veux pas y aller même si j'encouragerai les gamins".

Bien que ne goûtant pas vraiment au terrain, le fils de Dwyane Wade a néanmoins quelques propositions quant à rejoindre les rangs d'une université la saison prochaine. ESPN parle des facs de De Paul, Nebraska, Rhode Island et Toledo.