En bref en NBA : LeBron enchaîne les trophées, Harden enchaîne les soirées, Lillard enchaîne Paul George

Dame vs PG - part 2134

Damian Lillard est un mec fidèle. On ne l’imagine pas demander un jour un trade pour aller chercher un titre, comme tant d’autres joueurs aujourd’hui. Et même dans le clash, il reste fidèle. Même des mois plus tard, il est toujours sur le dos de Paul George. Alors quand ce dernier nous a tous fait marrer en expliquant qu’il voulait finir sa carrière aux Clippers, Dame n’a pas pu se retenir :

Damian Lillard... “Al Capone” on Paul George😂🧢 pic.twitter.com/ppxG7E7nva — NBA Retweet (@RTNBA) December 6, 2020

Le roi des promesses

Oui parce que, pour rappel, Paul George, c’est ça :

Et encore, on ne parle pas des promesses qu'il avait dû faire à la fille de Doc Rivers...

Passage de témoin

Toutes les bonnes choses ont une fin. John Wall n’est plus un joueur des Washington Wizards. Mais avant de partir, il avait un message pour son compère de toujours, Bradley Beal :

« Je lui ai parlé et souhaité le meilleur. Continue de faire ce que tu fais. Mène cette franchise maintenant parce que désormais t’es le franchise guy. »

Putain que c’est beau. Après 8 ans à avoir été le leader sans faille de cette équipe, l’emmenant sur les sommets du Maryland, de la conférence Est, que dis-je, de la NBA, John Wall passe le témoin à son petit. Quel moment d’émotion. Après tout ce qu’il a accompli, surtout ces deux dernières années où il était le leader incontesté au quotidien, il transmet le relais à son petit, son fidèle lieutenant. Ce sera forcément très dur, mais espérons que Bradley Beal arrive à faire aussi bien. Ou pas.

Métronome

LeBron James a été élu pour la troisième fois de sa carrière Sportif de l'année par Sports Illustrated. 2012, 2016 et 2020. En gros tous les 4 ans donc. En 2012 c'était pour son titre avec le Heat, en 2016 pour celui avec les Cavs et là c'est pour celui des Lakers. C'est le premier a remporté ce titre 3 fois. Allez, prochain challenge en 2024 avec les Kings ?

2012 | 2016 | 2020@KingJames is the first athlete to be named Sports Illustrated's #Sportsperson of the Year three times https://t.co/9t6KE6SbGz pic.twitter.com/EAdEnZLK6W — Sports Illustrated (@SInow) December 6, 2020

La minute historique

Le 7 décembre 2012, en plantant un tir en course dans le deuxième quart-temps d’une victoire 103-87 face aux Hornets, Kobe Bryant devenait à 34 ans et 104 jours le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la barre des 30 000 points en carrière. Record qui était jusque là détenu par Wilt Chamberlain.

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

Bam Adebayo est un bon basketteur, un mec bien et un bon fils. Et ça y est, comme le veut l’expression consacrée, il a mis la daronne à l’abri.

LaMelo Ball et Gordon Hayward ont l'air de bien s'amuser ensemble. Ca shoote un peu les deux Hornets.

Steve Kerr a donné l’objectif majeur des Warriors cette saison. Et, sans surprise, ça tourne autour de la défense. En entendant cela, Andrew Wiggins aurait sangloté, selon des sources proches du dossier évidemment.

Tom Thibodeau a lui révélé la force principale des Knicks : leur jeunesse. C’est un peu comme lorsque t’es en entretien d’embauche et qu’on te demande ton défaut principal et que tu réponds : “je suis perfectionniste”. Voilà... Thibs n’est pas emballé par sa team et on le comprend. Allez, encore un an à attendre et t’auras des vrais joueurs.

Rudy Gobert, les vrais savent.

The people that know, know. That’s all that matters to me 🙏🏽 https://t.co/lBtbZm2sum — Rudy Gobert (@rudygobert27) December 7, 2020

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

Bientôt un reboot de Hartley Coeurs à Vif. On ne touche pas aux légendes bordel… Ou alors faut que l’un des persos finisse international australien de basket après avoir été dans des bagarres de gang.

John Wall a déclaré qu'il avait eu une grande conversation avec James Harden, son nouveau coéquipier aux Rockets. Par contre, on ne connaît pas la teneur de leurs échanges. Peut-être qu'ils ont débattu sur les meilleures boîtes du pays, sur les sons de Lil'Baby ou sur les signes de gang les plus classes du moment. C'est déjà ça.

Il est marrant en fait Bradley Beal.

Rohff-Jean Messiha pour tacler Booba, c’est le feat le plus improbable (et aussi le plus décevant, faut bien le reconnaître) de 2020. Ce serait un peu comme si Michael Jordan et Isiah Thomas fraternisaient pour dire de la merde sur Charles Barkley.

Plutôt que de dire des conneries en conf de presse comme Paul George ou John Wall, Kyrie Irving a choisi de maîtriser sa comm'. Il était temps. Mais pas sûr que ce soit la meilleure méthode.

James Harden a loupé le premier entrainement des Rockets. Il a préféré aller en soirée. Sa réaction ? Bah ça…

James Harden just shared this on his IG story after missing Rockets practice earlier today. 👀 pic.twitter.com/7U3TEJyvtA — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 6, 2020

Au cas où les vaccins contre le Covid-19 s’avéreraient efficaces dans les mois à venir, une nouvelle maladie inconnue aurait vu le jour en Inde, avec déjà 300 personnes hospitalisées…

2020 : « vraiment c’est la pire année possible »

2021 : pic.twitter.com/YZ2v5hyQPl — Rémy (@RemyMb) December 7, 2020

New Love

JR Smith est tombé amoureux d’un nouveau sport et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. S’il arrête le basket pour s’y consacrer, ses équipiers seront certes à l’abri de ses mythiques étages de plombs et choix plus que discutables. Mais, vu qu’il s’agit de snowboard, on ne vous cache pas qu’on est inquiet pour ceux qui les croiseront sur les pistes… surtout après la pause vin chaud au restau d’altitude.

Bro fr like i love this shit already no 🧢 but the shit is not easy at all!! An it’s obviously hard to find shit in my size! https://t.co/9qgP4FRL0I — JR Smith (@TheRealJRSmith) December 7, 2020

Révélation

Zion Williamson a trouvé son maître. Lors du premier entraînement des Pels il a croisé le fer avec Steven Adams et là, il a halluciné.

"Je pensais que j'étais solide, mais Steven, lui, est vraiment solide !"

Et oui, ce n'est pas le premier à comprendre à quel point le NeoZ est dur après avoir gouté ses coudes à l'entraînement. En tout cas, c'est clair qu'avec les deux, la raquette de NOLA va être salement rugueuse...

"Steven is STRONG. I thought I was strong" 😂 pic.twitter.com/8ovDFLmF5P — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 6, 2020

Seum

Trae Young l'a mauvaise. Mais vraiment. Samedi, il a appris, comme tous les fans des Atlanta Hawks, que la franchise de Georgie ne sera diffusée qu'une seule fois sur le réseau national la saison prochaine. Pour une des équipes qui s'est le plus renforcées à l'intersaison avec notamment les arrivées de Gallinari, Bogdanovic et Rondo, c'est dur à digérer.

Not gon let em. https://t.co/pXqf82dO1A — Trae Young (@TheTraeYoung) December 5, 2020

On comprend les gars, ça fait mal au coeur, mais la saison dernière les Hawks c'est moins de 30 victoires... Ca devrait gagner plus cette année, mais, comme toujours, il faut faire ses preuves. Et puis ce manque de respect sera votre source de motivation.

Bonne nouvelle

La NBA va arrêter les contrôles anti-marijuana cette saison. Visiblement, l’info a vite circulé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NBA Memes (@nbamemes_official)

