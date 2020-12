Êtes-vous autant à la rue que Charles Barkley sur l’équipe dans laquelle jouent ces joueurs ?

Charles Barkley a beau être parfois borderline réac, il reste l'un des consultants les plus divertissants à la télévision américaine. Chaque année, ses camarades de l'émission Inside the NBA sur TNT, Shaquille O'Neal, Kenny Smith et Ernie Johnson, s'amusent à le voir galérer sur la prononciation du nom des joueurs étrangers, mais aussi et surtout sur la franchise dans laquelle jouent certains basketteurs un peu moins starisés que d'autres.

Pour l'édition 2020, TNT n'avait pas rendu la tâche facile à Charles Barkley, avec des questions sur l'employeur actuel de Solomon Hill, Alfonzo McKinnie, Ed Davis, James Johnson et Garrett Temple. Bonus track, le nouveau coach de l'Oklahoma City Thunder Mark Daigneault, dont "Chuck" pensait qu'il officiait en NHL.

Maybe Chuck will figure out "Who He Play For?" in 2021 😭😂 pic.twitter.com/o7KM8efF6x — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 30, 2020

L'édition 2019 au passage