Sa signature a été discrète, mais elle aura sans doute son importance dans la saison des Denver Nuggets. Facundo Campazzo, le meneur argentin du Real Madrid, a débarqué au Colorado pour faire ses débuts en NBA. Et au vu de ce que Mike Malone, son nouveau head coach, dit à son sujet, il faut s'attendre à voir le magicien sud-américain assez souvent sur le parquet cette saison.

"Quand je suis déprimé, je mets simplement des highlights de Facundo Campazzo parce que ça me donne le sourire. Ce mec joue avec une flamme et une passion qu'on ne voit pas souvent. Je pense que c'est l'un des cinq meilleurs joueurs du monde sur pick and roll", a expliqué Malone dans le Denver Post.

Rien que ça !

Facundo Campazzo débarque officiellement en NBA

Dans la rotation arrière et particulièrement à la mène, où Jamal Murray et Monte Morris se sont globalement répartis l'essentiel des minutes la saison passée, les Nuggets vont pouvoir ajouter une créativité et un sens de la passe décisive jusqu'ici absents. Il ne faut pas sous-estimer ce que pourra apporter Campazzo dans un groupe bien plus fonctionnel et habitué à évoluer ensemble que ne l'étaient par exemple les Los Angeles Clippers où Milos Teodosic avait débarqué il y a quelques années.

"Quand vous le regardez, vous avez peut-être le réflexe de le sous-estimer parce que ce n'est ni le plus grand, ni le plus costaud. En revanche, son coeur est énorme. Il joue avec une passion et une fierté gigantesques. Il joue extrêmement dur et c'est un excellent défenseur, capable de perturber l'adversaire".

Voilà qui donne envie de voir Facundo Campazzo à l'oeuvre en NBA, au sein d'une équipe qui ne visera rien de moins qu'un retour en finale de Conférence, après la défaite de l'année dernière contre les Los Angeles Lakers.

Campazzo, 29 ans, a remporté l'Euroleague à deux reprises avec le Real Madrid et la médaille d'argent au dernier Mondial avec l'Argentine.