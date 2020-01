Le Madison Square Garden s'excite. Frank Ntilikina l'harangue. Une scène que l'on n'a pas vu souvent cette saison, même lors des quelques bons passages du meneur français des New York Knicks lors du premier trimestre. La nuit dernière, pour le premier match de l'année 2020, Ntilikina a contribué à la belle victoire de son équipe à domicile contre Portland, affichant une énergie et une agressivité offensive qui ont fait plaisir à voir. On sait que c'est là que le bât blesse avec l'ancien Strasbourgeois, dont l'impact trop faible de ce côté ci du terrain l'a fait regagner le banc derrière Elfrid Payton. Les Blazers sont certes une équipe à la confiance en berne (cinq défaites de suite), mais voir Frank Ntilikina jouer les playmakers comme il l'a fait dans ce match fait du bien. Sa très bonne connexion avec Mitchell Robinson (22 points à 11/11) et sa capacité à trouver ses partenaires en bonne position lui a permis de rendre une copie prometteuse : 9 points (à 3/5), 10 passes (à une unité de son record en carrière) et 2 contres avec un différentiel de +23 en 23 minutes.

"Frank a joué avec tellement d'énergie... Si Mitchell (Robinson) a fait un super match, c'est aussi parce que Frank l'a servi dans plein de bonnes situations. Il trouvait bien ses partenaires et voit vraiment le jeu s'ouvrir devant lui", a salué Mike Miller, son coach, à la fin de la rencontre.

Le moment marquant du match de Frank Ntilikina est toutefois intervenu à la finition. Même si la rencontre était déjà quasiment pliée, son dunk féroce après avoir effacé CJ McCollum et ignoré Kent Bazemore a fait rugir la foule.

FRANKIE SMOKES WITH THE SLAM pic.twitter.com/iBRjyEYbow — The Knicks Wall (@TheKnicksWall) January 2, 2020

Si le médaille de bronze avec les Bleus au dernier Mondial doit sortir du banc jusqu'à la fin de la saison, ce ne sera pas un problème s'il entre dans les matches avec cette envie et cette agressivité. Son problème depuis le début de la saison a malheureusement été de connaitre des traversées du désert en attaque après deux ou trois bons matches. Gêné par une douleur à l'aine, Frank Ntilikina a pourtant montré le visage que l'on envie de voir à chaque soir de match des Knicks. Épatant en défense et sûr de lui et de ses choix avec la balle en main. Espérons que cette année 2020 soit celle où son rôle et son rendement se stabilisent.

Les stats de Frank Ntilikina en 2019-2020