Tout ce qui touche à Frank Ntilikina, le Français drafté le plus haut de l'histoire de la NBA, nous intéresse forcément. On a forcément envie que la carrière de l'ancien meneur de Strasbourg décolle, que ce soit aux New York Knicks ou ailleurs. Et comme on a quand même aussi envie que New York redevienne une place forte de la ligue, si les deux événements peuvent concorder, c'est parfait. Selon Ian Begley de SNY, Frank Ntilikina sera toujours un joueur des Knicks la saison prochaine.

Ses sources lui affirment que Leon Rose, le nouveau président de la franchise, n'entend absolument pas trader l'international tricolore pendant la prochaine intersaison. Ce serait un signal fort de la part de celui qui est son ancien agent, mais qui jusque-là n'avait pas donné d'indice quant à sa confiance envers lui.

Rose va probablement remplacer le GM Scott Perry et réfléchit actuellement à l'avenir du coach intérimaire Mike Miller, plutôt performant et apprécié de ses joueurs depuis le limogeage de David Fizdale. Le contrat rookie de Frank Ntilikina court lui jusqu'en 2021 et il lui reste une saison pour monter en puissance et montrer qu'il est capable de franchir un palier, particulièrement en attaque.

On y croit !