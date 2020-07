Gerald Green, un free agent convoité que personne ne pourra signer

Un joueur susceptible d’avoir un impact en playoffs qui fait forfait. Gerald Green n’était sous contrat avec aucune équipe mais il figurait parmi les free agents les plus convoités par les franchises invitées à finir la saison à Disneyworld. Sauf que le vétéran a préféré abandonner l’idée de rejoindre Orlando. Pour des raisons personnelles, l’une d’entre elles étant l’accouchement à venir de sa compagne.

One free agent who drew interest from multiple teams before the NBA's transaction window shut June 30, league sources say, was veteran swingman Gerald Green

Sources say Green elected not to play in the Fla. restart for family reasons, among them an expected childbirth in August

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 6, 2020