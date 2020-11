Deux autres équipes étaient prêtes à payer Gordon Hayward plus de 100 millions

Un an après avoir laissé Kemba Walker partir libre pour entamer un processus de reconstruction, les Charlotte Hornets ont finalement signé Gordon Hayward pour 120 millions sur quatre ans. Une décision qui manque peut-être de cohérence mais qui n’est pas nécessairement mauvaise !

Gordon Hayward aux Hornets, pourquoi c’est (presque) un bon move

L’ancien All-Star sort d’une saison plus que correcte malgré les blessures à répétition et il peut s’affirmer comme le parfait complément de LaMelo Ball en Caroline du Nord. C’est surtout son salaire à 30 millions la saison qui fait grincer des dents. Les Hornets ont « surévalué » le joueur pour le convaincre de signer.

Mais attention, d’autres franchises semblaient prêtes à sortir le chéquier pour le signer. D’après le très sérieux Zach Lowe, les deux autres équipes favorites sur le dossier, les Indiana Pacers et les Boston Celtics, allaient elles aussi offrir une très belle somme à Hayward.

« Ce n’est pas comme si les Pacers et les Celtics proposaient 80 millions. Ils ne proposaient pas 120 non plus. Mais 100, 102, 105 ou aux alentours de 110 d’après mes sources. »