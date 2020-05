Gregg Popovich, un tyran ? Davis Bertans balance

Davis Bertans était très apprécié à San Antonio mais les Spurs s’en sont séparés l’été dernier en pensant accueillir Marcus Morris – qui leur a fait faux bond ensuite. L’ailier letton est désormais à Washington, où il a explosé sous les couleurs des Wizards. Il est passé de 6 à 15 points par match. Après une première saison à D.C., le voilà en mesure de faire le bilan sur ses deux expériences.

« Je dirai que la plus grosses différence entre les Wizards et les Spurs c’est qu’il y a un peu plus de démocratie à Washington. A San Antonio, on fait ce que dit Popovich et point. Il n’y a peut-être qu’une ou deux personnes auxquelles Pop a donné raison. Vous devez être sûr à 100%, non plutôt 150%, de ce que vous allez dire avant de le contredire », note Davis Bertans.

« Aux Wizards, c’est plus la démocratie. Vous pouvez donner votre opinion sans avoir peur des conséquences. Si avez tort, quelqu’un vous corrigera et c’est tout. »

Gregg Popovich serait donc un dictateur. Rien de nouveau. Plusieurs joueurs des éperons ont déjà souligné le côté très autoritaire du coach. Il y a une autre différence cependant. Les Spurs ont gagné 5 titres depuis 1999. Tandis que les Wizards n’ont pas arrêté de décevoir.