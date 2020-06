Il y a 27 ans Michael Jordan plantait 55 points en finales NBA

Il y a tout juste 27 ans, Michael Jordan ajoutait un nouvel exploit à sa légende en signant la deuxième meilleure performance offensive de tous les temps en finales NBA. Du haut de ses 55 points (à 21 sur 37, 8 rebonds, 4 passes en 46 minutes), Sa Majesté permettait aux Chicago Bulls de s'emparer du Game 4 et ainsi prendre le large face aux Phoenix Suns grâce à une troisième victoire dans la série (3-1).

Une véritable démonstration offerte par le plus célèbre des numéros 23 en dépit de tous les efforts d'un immense Charles Barkley, auteur d'un triple-double (32 points, 12 rebonds, 10 passes, 3 interceptions et 1 contre). Insuffisant toutefois pour stopper la marche en avant de Michael Jordan et sa bande, sacrés champions NBA (victoire des Bulls 4 à 2) quelques jours plus tard pour un triplé historique.

Les 55 points de Michael Jordan, en HD s'il vous plait !

Le boxscore du match (pour la nostalgie)

Chicago Bulls

Basic Box Score Stats Starters MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS Michael Jordan 46:00 21 37 .568 0 1 .000 13 18 .722 1 7 8 4 0 0 1 3 55 Scottie Pippen 44:00 7 14 .500 0 2 .000 0 2 .000 0 6 6 10 1 0 6 1 14 Horace Grant 37:00 7 11 .636 0 0 3 6 .500 8 8 16 2 3 3 0 5 17 B.J. Armstrong 35:00 4 10 .400 1 2 .500 2 2 1.000 0 2 2 6 3 1 1 2 11 Bill Cartwright 30:00 1 4 .250 0 0 1 2 .500 2 3 5 2 0 0 0 4 3 Reserves MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS John Paxson 18:00 2 5 .400 2 4 .500 0 0 1 2 3 1 0 0 1 2 6 Scott Williams 14:00 1 1 1.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6 2 Stacey King 9:00 1 1 1.000 0 0 1 2 .500 0 0 0 0 1 0 0 3 3 Rodney McCray 4:00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 Darrell Walker 2:00 0 0 0 0 0 1 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Trent Tucker 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team Totals 240 44 83 .530 3 9 .333 20 33 .606 12 30 42 26 8 5 10 26 111

Phoenix Suns Basic Box Score Stats Starters MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS Charles Barkley 46:00 10 19 .526 0 2 .000 12 15 .800 3 9 12 10 3 1 1 1 32 Dan Majerle 46:00 5 9 .556 3 5 .600 1 3 .333 2 3 5 3 0 1 0 1 14 Kevin Johnson 43:00 7 16 .438 0 0 5 6 .833 0 3 3 4 0 0 3 3 19 Richard Dumas 25:00 8 11 .727 0 0 1 1 1.000 1 0 1 0 1 0 2 3 17 Mark West 19:00 3 5 .600 0 0 2 2 1.000 1 3 4 0 0 1 1 6 8 Reserves MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS Tom Chambers 23:00 1 9 .111 0 0 5 6 .833 0 4 4 0 0 0 1 4 7 Danny Ainge 21:00 1 5 .200 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 1 3 2 Oliver Miller 14:00 1 3 .333 0 1 .000 0 0 0 2 2 1 1 0 1 5 2 Frank Johnson 3:00 2 2 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 Team Totals 240 38 79 .481 3 8 .375 26 33 .788 8 26 34 20 6 3 10 28 105

Le 16 juin, 3 ans plus tard, jour pour jour...

Le 16 juin, encore une fois, mais cette-fois en 1996, donc 3 ans plus tard, Michael Jordan remportait son 4e titre NBA, le premier après la mort de son père, le jour de la fête des pères... La scène de la star des Bulls en train de pleurer dans le vestiaire après la victoire a marqué les esprits.

Décidément, le 16 juin est une date qui réussit plutôt pas mal à Mike. Avec un peu de chance, on apprendra demain dans la presse qu'il a battu Justin Thomas la veille sur un 18 trous avec 3 birdies et 2 eagles...