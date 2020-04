INSIDE : Le couple Leonard est vraiment étrange, Enes Kanter fait une expérience…

La danse absurde du jour est pour le couple Leonard, définitivement étrange

L'expérience e le truc débile du jour pour occuper son gamin est pour Enes Kanter

Il ne nous déçoit JAMAIS le Enes

Trying Coke & Mentos challenge for the first time 😱🤣 pic.twitter.com/T6nWxBT32O — Enes Kanter (@EnesKanter) April 15, 2020

Le père sans pitié du jour

Dad showing NO mercy. 😆😆 (via petethepriest31) pic.twitter.com/2JkuwBjwud — House of Highlights (@HoHighlights) April 15, 2020

Le Mood bien mignon du jour est pour Bam Adebayo

La question speakers du jour est pour Nico Batum

What’s your favorite Air Jordan sneaker of all-time? pic.twitter.com/TeTEv97zHt — Nicolas Batum (@nicolas88batum) April 15, 2020

Le taffeur INSIDE du jour : Pau Gasol

HISTÓRICO!!! @partidazocope y @ElTransistorOC se han unido para luchar de la mano contra el #Covid_19!!!!! 👏🏼👏🏼👏🏼 Una vez más estamos demostrando que todos JUNTOS somos un EQUIPAZO!!

Conseguiremos #nuestramejorvictoria!!! 💪🏼a pic.twitter.com/feNJTXyYDC — Pau Gasol (@paugasol) April 15, 2020

Le tweet hommage du jour est pour Paul Millsap

L'instant MJ du jour

Hard to argue with MJ's logic here 😂 pic.twitter.com/dOoPWSJmuK — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 16, 2020

Ce petit moment Linsanity vous est offert par Jeremy Lin