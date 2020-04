Peut-être avez vous déjà entendu parler de Jalen Green si vous êtes un prospecteur hardcore. Sinon, sachez qu'on parle là de l'un des top prospects pour la NBA en 2021. Green est l'un des lycéens les plus cotés du pays et les aventureux le placent déjà dans le top 3, au bas mot, de la Draft 2021. On attendait donc que le jeune Californien annonce son choix d'université cette semaine. Surprise : Jalen Green n'ira pas en NCAA. Il n'ira pas non plus en Australie, comme d'autres gros prospects avant lui comme LaMelo Ball ou RJ Hampton. Le jeune arrière a choisi le professionnalisme et la G-League, annonce Jonathan Givony d'ESPN.

A partir de la saison prochaine, Green sera donc payé et confronté à des adultes et non à 80% d'adversaires qu'il peut dominer techniquement et physiquement à coup sûr, comme c'est souvent le cas en NCAA - le pourcentage grimpant à 100% lorsque le prospect se nomme Zion Williamson. Si jusque-là la G-League proposait jusqu'à 125 000 dollars pour attirer des jeunes joueurs dans ce nouveau programme, le montant pourrait être plus élevé (500 000 dollars selon Ball is Life), afin de recruter des éléments comme Jalen Green. C'est la nouvelle franchise située en Californie du Sud qui devrait pouvoir profiter du talent de Jalen Green, immédiatement suivi par Isaiah Todd, un autre jeune prospect qui a annulé son engagement avec les Michigan Wolverines pour le rejoindre en G-League et dans la même équipe.

Si vous n'êtes pas encore familier des prouesses de Green en high school, cette loooongue, mais instructive mixtape devrait vous convaincre que le garçon n'est pas franchement anodin.