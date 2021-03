Entre huées et triple-double, retour chaotique mais réussi pour James Harden

Les supporteurs des Houston Rockets vont avoir besoin de temps avant de pardonner à James Harden son départ forcé vers les Brooklyn Nets. De retour dans le Texas hier soir, devant ceux qu’il a régalé pendant huit ans, l’ancien MVP a pu ressentir de près la rancœur que certains fans tiennent à son égard alors que l’affaire est encore récente. Il a été hué par une partie du public à son introduction mais aussi à son premier ballon touché.

« Il y a eu des réactions différentes de la part des supporteurs mais je m’y attendais. J’ai essayé de leur offrir du spectacle », rétorquait l’arrière All-Star.

James Harden leur a donné exactement ce à quoi il les avait habitués pendant toutes ces années : un triple-double et la victoire. La victoire des… Nets donc (132-114). Et une treizième défaite consécutive pour des Rockets qui sombrent depuis qu’ils n’ont plus leur superstar. Même si justement, ça lui faisait bizarre de devoir jouer dans l'équipe d'en face. 29 points, 10 rebonds et 14 passes à l’actif du barbu. Son huitième triple-double en vingt-quatre sorties avec Brooklyn. Impressionnant.

Malgré la fin d'aventure chaotique - c'est un euphémisme - les Rockets ont déjà annoncé qu'ils comptaient retirer le maillot d'Harden. Ils lui ont aussi rendu hommage à travers une vidéo postée pendant le match hier.