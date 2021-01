Dépité les fans des Rockets se lâchent… sur le restaurant de James Harden

Après les maillots brûlés, voilà encore une autre manière de manifester sa colère quand une superstar quitte sa franchise. Les supporteurs des Houston Rockets ont eu le mérite d’innover en s’attaquant à James Harden sur… Google. En effet, le barbu possède notamment un restaurant dans la ville texane.

Ce dernier a été sabordé de commentaires négatifs et de mauvaises notes. Certains étant d’ailleurs assez inspirés.

Some of the reviews on James Harden’s new restaurant in Houston 🥴 pic.twitter.com/J40yecURdT

The reviews of James Harden's restaurant is going to be running like this for quite awhile. pic.twitter.com/CvCM2Jtg08

— Lance Zierlein (@LanceZierlein) January 14, 2021