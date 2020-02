Jaren Jackson Jr s’est blessé au plus mauvais moment

Très mauvaise nouvelle pour les Memphis Grizzlies avec l'absence annoncée de Jaren Jackson Jr, touché au genou et forfait au moins deux semaines.

Le timing pouvait difficilement être plus mauvais. Alors que les Grizzlies sont à la lutte pour les playoffs, ils vont devoir se passer de Jaren Jackson Jr. Le jeune joueur de 20 ans s’est blessé au genou lors de la défaite contre les Los Angeles Lakers ce weekend. Les médecins ont passé une première série de tests et ils ont diagnostiqué une entorse. L’intérieur sera absent au moins deux semaines et c’est seulement à ce moment-là que le staff effectuera une nouvelle évaluation. Ce n’est donc pas garanti qu’il puisse revenir à la compétition au bout des quinze jours.

C’est évidemment un très gros coup dur pour Memphis. La franchise du Tennessee occupe actuellement la huitième place de la Conférence Ouest mais elle subit la concurrence de Portland et New Orleans notamment. Les Grizzlies ont toujours une légère avance mais l’écart s’est réduit à deux victoires avec les Trail Blazers.

Joueur phare en attaque et en défense, Jaren Jackson Jr tourne à 17 points et 39% derrière l’arc depuis le coup d’envoi de la saison. Sa deuxième en NBA.

Via The Score