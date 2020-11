Il fut une époque pas si lointaine où Jeff Teague était le meneur star d’une équipe des Atlanta Hawks qualifiée pour les finales de Conférence à l’Est (avant de prendre un 0-4 contre LeBron James). Une valeur sûre en NBA sur sa position. Dans des équipes talentueuses et ambitieuses.

Mais ça a beaucoup changé depuis deux ans. Que ce soit à Minnesota puis à Atlanta, où il est devenu l’an dernier, Teague sort de deux saisons sans playoffs. Avec même une production en baisse. Il ne joue plus beaucoup. Il n’est plus titulaire. Alors, va-t-il courir après un nouveau rôle important pour se relancer individuellement ? Et bien pas vraiment.

« Honnêtement, je veux juste jouer pour une équipe qui cherche à gagner. Je veux gagner. J’ai été en playoffs pendant les neuf premières années de ma carrière. C’est tout ce que je connais, la victoire, la compétition et le but ultime de décrocher un titre. C’est ça que je veux », confie le joueur de 32 ans. « Titulaire ou remplaçant, je veux juste jouer un rôle significatif dans une équipe qui gagne. Je sais que si on me donne cette chance, je vais bien jouer. Je sais que je vais aider et contribuer. »

On est plutôt convaincu. Jeff Teague a eu quelques pépins de santé dernièrement et il a pris de l’âge. Mais il reste un joueur intéressant, encore plus dans un rôle de remplaçant. En étant remotivé par l’enjeu, en évoluant dans un bon groupe, il peut amener son expérience, sa gestion, son adresse. C’est un back-up à saisir sur le poste un. Ça ferait une super doublure derrière Stephen Curry non ?

