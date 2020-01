Les Atlanta Hawks cherchaient activement un meneur remplaçant derrière Trae Young. Ils ont réussi un joli coup jeudi, en faisant revenir leur ancien point guard All-Star Jeff Teague. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, le joueur de 31 ans, qui a déjà évolué à Atlanta entre 2009 et 2016, arrive en Georgie en compagnie de Treveon Graham contre le seul Allen Crabbe et son contrat survitaminé.

Il est probable que cette transaction en appelle d'autres pour les deux franchises, qui ont l'air de ne pas se résigner au sort qui leur est promis à mi-saison. Les Wolves sont 12e de la Conférence Ouest, à 4 victoires du 8e Memphis. Atlanta est dernier à l'Est et affiche le deuxième plus mauvais bilan de toute la ligue derrière les Golden State Warriors.

Jeff Teague tournait à 13.2 points et 6.1 passes de moyenne cette saison, majoritairement comme remplaçant.

Atlanta has traded guard Allen Crabbe to Minnesota for PG Jeff Teague and Treveon Graham, league sources tell ESPN. Hawks get a backup for Trae Young.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 16, 2020