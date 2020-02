Jimmy Butler voit encore plus grand pour le Miami Heat

Pendant quelques temps, le Miami Heat a été le dauphin de l'ogre Milwaukee au sein de la conférence Est. Mais la forme étincelante des Raptors cumulé à quelques revers les ont un peu fait reculer dans la hiérarchie. Malgré ça, cette 4e place est déjà une belle surprise. L'arrivée de Jimmy Butler, la progression de Bam Adebayo, les belles performances des jeunes Kendrick Nunn, Duncan Robison et Tyler Herro ainsi que l'homogénéité générale du groupe font des Floridiens un beau contender à court terme, mais aussi dans le futur. Et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le franchise player de South Beach.

"Nous ne sommes pas une mauvaise équipe, mais nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Je pense que pour aller de l'avant, nous allons continuer à être meilleurs, et à trouver les moyens de gagner des matches, en particulier à l'extérieur".

Car oui, si Miami est redoutable à domicile avec seulement trois défaites en 25 rencontres, c'est beaucoup plus délicat loin de l'American Airlines Arena. Avec un bilan négatif (13-16), les troupes d'Erik Spoeltra savent quel est leur axe de progression majeur. Et Jimmy Butler rappelle, une nouvelle fois, à quel point il se sent bien en Floride.

"Je suis ravi de voir où nous en sommes, et, pour vous dire la vérité, on va seulement s'améliorer. Tout le monde se soucie uniquement de la victoire. C'est la mentalité que vous devez avoir si vous voulez faire quelque chose de spécial. Je suis heureux dans ce groupe et je pense que tout le monde l'est."

Reste maintenant à corriger ces prestations loin de leurs bases pour être un vrai poil-à-gratter quand les playoffs débuteront.