Les Philadelphia Sixers sont dépeuplés. Cette nuit, c’est sans Ben Simmons et Joel Embiid qu’ils ont battu les New York Knicks grâce aux 34 points de Tobias Harris. La franchise de Pennsylvanie va encore devoir se passer de leurs meilleurs joueurs pendant un moment. Le meneur australien est par exemple indisponible jusqu’à nouvel ordre en raison de douleurs au dos. La situation est un peu plus rassurante pour le pivot camerounais. Les IRM passées sur son épaule n’ont révélé aucun damage structurel.

The Athletic précise tout de même qu’il sera forfait pour une semaine. Il sera réévalué à ce moment-là. Joel Embiid s’était blessé au cours des premières minutes de jeu de la rencontre perdue contre les Cavaliers. Il sortait d’une performance à 49 points contre les Hawks.