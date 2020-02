John Beilein songe à quitter son poste de head coach des Cleveland Cavaliers. Dans tous les cas, il ne sera sans doute plus la saison prochaine.

Les joueurs des Cleveland Cavaliers qui sont partis en vacances pendant les festivités du All-Star Game risquent d'avoir une drôle de surprise en revenant. Selon Adrian Wojnarowski et Brian Windhorst d'ESPN, John Beilein, le coach des Cavs, réfléchit actuellement à la possibilité de donner sa démission.

La première saison en NBA de l'ancien coach des Michigan Wolverines, 66 ans, ne s'est pas passée aussi sereinement qu'il l'aurait espéré. Les Cavs sont derniers de la Conférence Est et seuls les Golden State Warriors affichent un plus mauvais bilan. Ce n'est pas tellement le problème, puisque tout le monde s'attendait à une saison de reconstruction dans les bas-fonds. En revanche, le message de John Beilein n'a pas toujours été bien reçu par ses joueurs et son approche a parfois interloqué ceux qui lui ont donné ce job, notamment le General Manager Koby Altman.

Outre l'incident où il assure avoir commis un lapsus en disant "thugs" (voyous), plutôt que "slugs" (larves), Beilein aurait dans tous les cas une autorité et un impact nuls dans le vestiaire, que ce soit auprès des vétérans comme Kevin Love (que l'on a vu s'emporter plusieurs fois en marge des matches) et Tristan Thompson (idem), ou des jeunes comme Collin Sexton et Darius Garland.

Dans tous les cas, il semble entendu que John Beilein ne sera plus le coach des Cleveland Cavaliers la saison prochaine. La question est simplement de savoir s'il entend terminer la saison ou retourner dans son cocon du MichiganN