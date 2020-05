John Collins veut faire sauter la banque chez les Hawks

Sans le moindre doute, John Collins représente un véritable "steal" pour les Atlanta Hawks. Sélectionné au #19 pick de la Draft NBA 2017, l'intérieur s'est imposé comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Comme tous les membres de sa cuvée, le talent de 22 ans sera éligible à une prolongation cet été. Et avec 21,6 points et 10,1 rebonds de moyenne, le natif de Layton se montre logiquement gourmand. Ainsi, depuis plusieurs mois, Collins n'hésite pas à le répéter : il attend une offre max de la part des dirigeants des Hawks.

"Quand j'entends parler d'un contrat max et du salaire, j'ai l'impression que je mérite de me retrouver dans la discussion. J'ai gagné le droit de récupérer un tel montant, surtout aux Hawks. Mais bien évidemment, je sais qu'il s'agit d'un business. Et les choses ne se passent pas toujours comme on le veut. Pour moi, c'est très clair, je veux être un Hawk, je veux rester ici", a ainsi assuré John Collins pour the Atlanta Journal-Constitution.

Et les Hawks veulent conserver John Collins, mais à quel prix ? L'intérieur peut-il incarner l'avenir de cette équipe avec Trae Young ? Avant l'épidémie du coronavirus, il pouvait prétendre à un deal estimé à 181 millions de dollars sur 5 ans...