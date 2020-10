JR Smith révèle le nom du seul coéquipier qu’il ne pouvait pas blairer

JR Smith a ses défauts en tant que basketteur professionnel et il n’a clairement pas exploité l’intégralité de son immense potentiel. Même si ça ne l’empêche pas d’être un double champion NBA. En revanche, il a toujours donné l’impression d’être un excellent coéquipier. Difficile de l’imaginer se prendre la tête avec un joueur de son équipe. Et pourtant, il y en a eu un. Mais un seul. En seize ans de carrière. Le vétéran des Los Angeles Lakers a même avoué de qui il s’agissait lors son passage dans l’émission « All Things Covered », animé notamment par l’ancien joueur NBA Patrick Patterson.

JR Smith says he’s only had 1 teammate that he didn’t like over his 16 year career🤯 Via @E_DeBerardinis pic.twitter.com/Y2JX8lH8Iz — NBA Retweet (@RTNBA) October 24, 2020

« Il y a un gars que je n’aime pas du tout et il le sait. Ce gars, Sam Dekker. Il a juste fait de la merde dans le bus un jour. Il a dit des conneries et ça ne m’allait pas du tout. (…) C’est un type qui connait très bien la situation de quelqu’un d’autre et qui cherche à l’enfoncer là plutôt que de l’aider à se relever. Et je ne respecte pas du tout. »

Les détails de leur embrouille restent très flous. En tout cas, JR Smith et Sam Dekker n’ont joué que très brièvement ensemble, lors de la première moitié de la saison 2018-2019. Mais ça a suffit pour que le vétéran tire un trait sur le jeune homme. Ce dernier n’évolue plus en NBA et il est désormais en Turquie.

Qui sont les plus chauds : Lakers 20 ou Cavaliers 16 ? JR Smith tranche