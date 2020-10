Qui sont les plus chauds : Lakers 20 ou Cavaliers 16 ? JR Smith tranche

LeBron James considère que ce titre 2020 est l’un des plus spéciaux de sa carrière. Notamment parce qu’il l’a décroché à 35 ans, après 17 saisons NBA, sous la tunique des mythiques Los Angeles Lakers et dans un contexte très difficile à supporter mentalement. Pour beaucoup, ce sacre est juste en-dessous de celui décroché en 2016 avec les Cleveland Cavaliers. Il avait alors mené la franchise de son état natal à son premier sacre – un événement que l’Ohio attendait depuis plus de 50 ans – après avoir remonté un 3-1 en finales. La première formation à accomplir pareil exploit, évidemment. Mais quel était le meilleur de ces deux groupes ? Hormis LBJ, JR Smith est le seul à avoir participé aux deux aventures et il a son avis sur la question.

Pat Riley remet en question la valeur du titre des Lakers

« Je pense qu’aux Lakers, nous avions plus de grands qu’aux Cavaliers. On était plus méchant, on jouait un peu plus dur à Cleveland. Mais aux Lakers, avec la taille de Davis ou de Dwight Howard, ou la possibilité de jouer plus petit avec Markieff… nous n’avions pas cette diversité aux Cavs. On jouait que d’une seule manière. Les Lakers seraient trop grands pour nous. »

On est globalement assez d’accord. Personne n’aurait pu ralentir Anthony Davis. Alors que ce dernier aurait pu gérer Kevin Love. Les deux LeBron se seraient neutralisés. Kyrie Irving aurait probablement eu l’avantage sur les meneurs des Lakers mais un Avery Bradley (absent lors des playoffs 2020) a les moyens de défendre sur lui. Ça aurait été serré dans tous les cas. Une sacrée série.

Roster Cleveland Cavaliers 2016

Kyrie Irving, JR Smith, LeBron James, Kevin Love, Tristan Thompson, Richard Jefferson, Channing Frye, James Jones, Iman Shumpert, Matthew Dellavedova, Mo Williams, Timofey Mozgov, Dahntay Jones, Jordan McRae.

Roster Los Angeles Lakers 2020

LeBron James, Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope, Anthony Davis, Dwight Howard, Alex Caruso, Rajon Rondon Kyle Kuzma, Markieff Morris, JaVale McGee, Talen Horton-Tucker, Dion Waiters, JR Smith, Jared Dudley, Quinn Cook.