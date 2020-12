Les Los Angeles Clippers avaient une revanche à prendre face aux Denver Nuggets. Après l'incroyable série de Playoffs entre les deux formations, la franchise californienne s'est imposée (121-108) à Noël. Efficace, Kawhi Leonard a été bon avec 21 points et 7 passes décisives. Et pourtant, l'ailier a été contraint de quitter le terrain dans le 4ème quart-temps.

A la lutte pour un rebond, l'ancien joueur des San Antonio Spurs a reçu un coup de coude de la part de son coéquipier Serge Ibaka. Totalement sonné et ouvert à la bouche, Leonard a passé plusieurs minutes allongé sur le terrain avant de regagner les vestiaires.

Pour le moment, les Clippers ont communiqué sur les 8 points de suture reçus par le joueur dans la bouche. Mais il doit encore passer des examens complémentaires pour définir la gravité de ses blessures.

"Je n'ai même pas vu l'action. Mais il va bien récupérer. Il a été capable de se relever et de quitter le parquet tout seul. Donc il va bien", a calmé Tyronn Lue face à la presse.

On espère bien évidemment que le staff médical des Clippers va confirmer l'optimiste de Lue. Car en plus des examens au niveau de sa mâchoire, Kawhi Leonard va aussi devoir passer le protocole commotion de la NBA. On croise les doigts pour de bonnes nouvelles.