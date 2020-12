Kawhi Leonard est demandeur et Ty Lue pense pouvoir le faire : les Clippers vont tenter de remettre au goût du jour l'attaque en triangle sur certaines séquences.

Lorsque Kawhi Leonard a porté les Toronto Raptors aux nues en 2019, les comparaisons pleuvaient. Dans l'approche, le sang froid et l'exécution, certains glorieux anciens n'ont pas hésité à déclarer qu'il leur rappelait, par certains aspects, Michael Jordan ou Kobe Bryant. Kawhi et les Los Angeles Clippers ont l'air de vouloir vérifier cette filiation sur le terrain.

Après des discussions avec le MVP des Finales 2014 et 2019, Tyronn Lue a décidé d'ajouter des séquences d'attaque en triangle aux schémas tactiques de son équipe en attaque. Lue veut utiliser Kawhi Leonard poste haut sur ces phases de jeu, comme ses deux anciens coéquipiers MJ et Kobe le faisaient sous les ordres de Phil Jackson.

"Nous avons mis en place deux ou trois variations du triangle en demandant à Kawhi de jouer dans ces espaces où Michael et Kobe se retrouvaient. Il adore ces deux joueurs et les a en modèles. Donc on va essayer de le mettre en situation. J'ai pu jouer avec ces deux gars-là et dans l'attaque en triangle, donc j'essaye de lui apprendre ça en même temps que je l'apprends à notre équipe", a expliqué Tyronn Lue au Los Angeles Times.

Il sera intéressant de voir dans quelle proportion les Clippers vont utiliser l'attaque en triangle. Phil Jackson, via Derek Fisher, avait tenté de réinstaurer cette dominante dans le jeu des New York Knicks il y a quelques années. L'échec avait été retentissant mais, selon le "Zen Master", c'était davantage parce que les joueurs étaient incapables de comprendre et d'appliquer les préceptes du triangle que parce que cette méthode était dépassée.

Sur le plan de l'intelligence tactique et de la compréhension du jeu, Kawhi Leonard est au-dessus du lot en NBA. Développer de l'attaque en triangle à certains moment, surtout s'il est demandeur, ne devrait pas être une tâche insurmontable.

On pourra voir dès la nuit de mardi à mercredi, en ouverture de la saison contre les Lakers, si les Clippers ont déjà pu ajouter cet ingrédient à leur jeu.