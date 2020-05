Kendrick Perkins a vraiment une dent contre les Warriors…

Qu'ils fassent l'unanimité ou pas, les Golden State Warriors de ces cinq dernières années resteront sans aucun doute l'une des plus grandes équipes NBA de tous les temps. La franchise californienne a enchaîné cinq finales consécutives, pour trois titres au total. Tout en réalisant le meilleur bilan de l'histoire en saison régulière avec 73 victoires et 9 défaites en 15-16. Ils étaient déjà au sommet de leur art en 2017, mais l'arrivée de Kevin Durant les a rendus pratiquement injouables. Les seuls regrets, cette finale de 2016 où ils menaient 3-1, et les blessures l'an passé en playoffs qui ont permis aux Raptors de s'engouffrer dans la brèche. Mais pour Kendrick Perkins, devenu consultant maître dans la provocation, ces Dubs n'ont pas forcément une grande place dans l'histoire.

L'ancien pivot des Celtics et du Thunder a été amené à choisir les cinq plus grandes équipes All-Time. Les Bulls de 96-97 sont évidemment présents, tout comme les Lakers de Shaq et Kobe entre 2000-01. Cette année-là, les Lakers avaient écrasé les playoffs avec seulement une seule défaite, lors du Game 1 en finale contre Philly. Perkins a ensuite choisi le Heat de 2012-13, celui qui a survécu grâce au tir de Ray Allen. Kendrick Perkins place également les Celtics de 2008 dont il faisait partie. Et enfin... les Pistons de 2004.

Ce dernier choix, au détriment des Warriors, des Lakers version Showtime ou encore des Celtics années 70-80, peut faire sourire. Ces Pistons ont été champions à la surprise générale, profitant beaucoup du conflit interne entre Kobe et Shaq. Ils font évidemment partie du top 15, voir top 10. Mais pas forcément du top 5...