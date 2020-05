Depuis qu'il est consultant, Kendrick Perkins aime bien troller et faire des déclarations abrasives et un peu provocantes. Il y a néanmoins une constante chez l'ancien taulier des Boston Celtics : il est persuadé que LeBron James mérite plus que quiconque le titre de meilleur joueur de tous les temps, aka "The GOAT".

En cette période où tout le monde ou presque profite de la diffusion de "The Last Dance" pour se rappeler et commenter la grandeur de Michael Jordan, Perkins a choisi d'aller à contre-courant. Que ce soit pour trouver un job aux Lakers, pour mousser son ancien coéquipier à Cleveland, ou parce qu'il y croit vraiment, son envie de mettre LeBron sur un piédestal est réelle.

Voilà les arguments avancés par Perkins :

"Je mets LeBron James en numéro un. Il n'y a aucun autre athlète avec autant d'attentes autour de lui qui est parvenu à les dépasser. Parlons de lui : 27 points, 7.5 passes et 7.5 rebonds de moyenne en carrière. Il sera à coup sûr n°1 ou 2 au scoring dans l'histoire. Mais aussi dans le top 5 des passes. Il dépassera les 10 000 rebonds en critère.

C'est le meilleur joueur all-around de l'histoire. LeBron James a joué 17 ans en NBA et est allé en Finales 9 fois. C'est plus de la moitié de sa carrière !

On dit parfois qu'il n'a pas l'instinct du tueur. Il faut arrêter... Quand il a quitté Cleveland pour Miami, Dan Gilbert a écrit cette lettre en le traitant de tous les noms et en le décrivant comme un lâcheur. Qu'a-t-il fait ? Il a dit qu'il était redevable d'un titre à la ville, à l'état et aux fans, donc il est revenu à Cleveland et a gagné un titre de la plus belle des manières.

Il a battu une équipe des Warriors qui avait gagné 73 matches en saison régulière et était sans conteste l'une des meilleures de l'histoire. Il l'a fait en réussissant le plus beau renversement de l'histoire du sport, après avoir été mené 3-1. Voilà pourquoi je le mets numéro un", a expliqué Perkins sur ESPN.

D'accord avec lui ou pas ? Les stats et la longévité de LeBron James sont incontestablement des arguments pour faire de lui l'un des plus grands joueur de l'histoire. Mais le GOAT ? Ses critiques lui opposeront son nombre de Finales perdues ou le nombre de paniers décisifs qu'il a pu inscrire lors des campagnes victorieuses en question. Il lui reste encore du temps pour que sa candidature prenne un peu plus de poids, évidemment...