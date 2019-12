Kendrick Perkins dézingue le « bust » Lonzo Ball !

Avec son départ des Los Angeles Lakers pour les New Orleans Pelicans, Lonzo Ball était attendu au tournant. Après deux premières saisons mitigées chez les Angelenos, avec plusieurs blessures qui l'ont coupé dans son élan, le meneur de jeu disposait d'une belle opportunité pour lancer sa carrière. Un peu à l'image d'un Brandon Ingram, qui séduit en Louisiane. Mais de son côté, le #2 pick de la Draft NBA 2017 peine à briller. Malgré l'absence de Zion Williamson, blessé, le jeune homme de 22 ans ne prend pas ses responsabilités. Désormais consultant pour ESPN, Kendrick Perkins n'hésite pas à considérer Ball comme un échec.

"Il joue à son niveau. Ce n'est pas une superstar, ni même une star. Il a été sélectionné au #2 pick avec de grandes attentes, de la part de son père et aussi des médias. Et c'est un 'bust'. Il n'a pas une production digne d'un #2 pick. On n'attend pas ça d'un joueur choisi aussi haut. Vous sélectionnez un mec à cette position car il sait faire des 'outlet passes' et libère le ballon rapidement ? Allez, on ne va pas avoir ce débat", a ironisé Kendrick Perkins.

Pourtant, Lonzo Ball a un vrai QI basket et semble avoir un gros potentiel. Mais pour l'instant, il peine à développer son jeu, notamment sur demi-terrain. Il est encore trop tôt pour le considérer réellement comme un 'bust', mais les Pelicans attendent effectivement bien plus de lui.