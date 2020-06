Parmi les questions qui entourent la reprise de la saison NBA le 31 juillet prochain, figure celle autour des blessés de longue date. Certains se demandaient légitimement si les joueurs indisponibles depuis plusieurs mois, ou même depuis le début de la saison, seraient autorisés à intégrer les effectifs présents à Orlando. Le cas de Kevin Durant et Kyrie Irving est évidemment celui qui intéresse le plus les fans en général, tant leur comeback semble pouvoir changer la donne dans la Conférence Est.

Adam Silver, interrogé dans l'émission Inside the NBA sur TNT à ce sujet, s'est montré clair. Si Kevin Durant ou un autre joueur blessé de longue date est en mesure de jouer et que son équipe souhaite faire appel à lui à Disney World, ce sera possible.

"Nous allons l'autoriser. On a tellement de discussions avec les équipes... Il y a tellement de paramètres autour de cette reprise qui sont injustes et tout un tas de mauvaises alternatives compte-tenu de la pandémie que l'on doit gérer.

Je pense, au final, que si une équipe a un effectif en bonne santé et que les joueurs en question souhaitent revenir, ils seront éligibles".

La question ne concerne pas uniquement Kevin Durant, blessé au tendon il y a un an, qui déclarait il n'y a encore pas longtemps qu'on ne le reverrait très probablement pas avant la saison prochaine. D'autres joueurs dont les équipes peuvent encore se qualifier mathématiquement pour les playoffs vont avoir l'opportunité de revenir. C'est le cas de Kelly Oubre pour les Phoenix Suns notamment, ou de John Wall chez les Washington Wizards, même si la probabilité est là aussi assez faible.

Il faut être réaliste. Les Nets n'activeront pas Kevin Durant, ou même Kyrie Irving, s'ils n'ont pas la certitude qu'ils sont prêts à jouer. C'est la saison 2020-2021, qui débutera en décembre, que les deux compères et la franchise visent pour débuter leur quête d'un titre avec Brooklyn. D'aucuns se disent que les faire reprendre dès juillet leur permettrait justement de se dérouiller et de gagner du temps. On suivra quand même ça de près...