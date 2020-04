Kevin Durant était jaloux de Stephen Curry aux Warriors

Stephen Curry est une icône dans la Bay. Le chouchou des supporteurs des Golden State Warriors. Un joueur fantasque, excitant, fidèle à la franchise qui l’a drafté en 2009. Une superstar longtemps sous-payée. Le premier MVP à l’unanimité de l’Histoire, un meneur bouillant qui a battu tant de records et qui a enflammé l’Oracle Arena soir après soir. Mais aussi un homme qui se veut exemplaire et qui a toujours rendu hommage au public et à la communauté d’Oakland. Impossible de le détrôner. Kevin Durant l’a appris à ses dépends.

En venant en Californie, il a fait des Warriors une équipe invincible. Ce qui a attiré encore plus de haine envers l’organisation. Parfois au sein même de la base de fans locale. KD n’était pas autant apprécié que Curry ou même Klay Thompson. Malgré les cartons et les titres. Et il a été piqué dans son orgueil. Sans doute beaucoup trop.

Dans son livre « The Victory Machine », dédié à la création et au démantèlement de la dynastie des Dubs, le journaliste Ethan Strauss détaille comment Durant l’a accusé de favoriser Steph après un article au sein duquel il soulignait tous les sacrifices qu’on fait les hommes de Steve Kerr pour intégrer l’ancien joueur du Thunder dans leur système.

« Il m’a accusé de vouloir retourner les supporteurs de Steph contre lui. J’ai essayé de défendre mon point de vue en insistant sur le fait que j’avais de bonnes raisons d’écrire ça. Il n’était pas impressionné. Pour lui, c’était un thème récurent dans la Bay. Il reprochait aux journalistes locaux de lécher le cul de Stephen Curry à ses dépends. Ils se lamentaient constamment à ce sujet. Ils échangeaient fréquemment avec les fans des Warriors à ce sujet. Ils les accusaient de favoriser Steph. Un jour, un utilisateur du compte WarriorsWorld lui a demandé quel était le meilleur joueur entre Kyrie Irving et Stephen Curry. Durant a répondu qu’il devait vraiment réfléchir à la question et analyser tout ça avant de répondre. »

C’est dommage parce qu’au final, cet ego a fini par détruire les Warriors. L’énergie et l’attitude de Kevin Durant a changé après le premier titre. Stephen Curry a laissé sa fierté de côté pour que KD soit la star de l’équipe. Et il l’a été. Deux fois MVP des finales. Durant a fait des Warriors une machine infernale. Mais il lui manquait quelque chose. L’amour du public.