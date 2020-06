Knicks : Un ancien de la maison en candidat surprise !

Si on se fie aux rumeurs relayées par la presse locale depuis plusieurs semaines, les New York Knicks n'ont vraiment pas l'intention de se montrer très innovants concernant leur prochain coach. Jusqu'ici, il se disait que la bataille se limiterait à Tom Thibodeau, Kenny Atkinson et Mike Miller. Selon Ian Begley de SNY, le nouveau président de la franchise, Leon Rose, est prêt à accorder un entretien à un candidat un peu surprenant : Mike Woodson.

Woodson, 62 ans, est sans équipe depuis son départ comme assistant coach aux Los Angeles Clippers en 2008. Si vous suivez les Knicks depuis plus de trois ou quatre ans, vous vous souvenez sans doute de lui. Mike Woodson avait pris la suite de Mike D'Antoni sur le banc de l'équipe entre 2012 et 2014. C'est sous ses ordres que New York a atteint les playoffs pour la dernière fois, lors de la saison 2012-2013, en finissant deuxièmes de la Conférence Est. La saison suivante avait été un flop et les Knicks avaient échoué dans leur quête de se qualifier à nouveau, malgré la présence de Carmelo Anthony, Amar'e Stoudemire et Tyson Chandler pour ne citer qu'eux.

Difficile de trouver cette hypothèse rafraichissante, même si Mike Woodson n'a pas été le pire coach de l'histoire des Knicks, loin de là. Mais on a quand même l'impression que tout ça manque de nouveauté et d'inventivité...