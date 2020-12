On n'a pas fait de folie aux Knicks cet été. Enfin pas voulu, pas pu, la nuance n'est pas si grande à Big Apple. L'effectif n'a pas beaucoup changé, à quelques exceptions près. Obi Toppin, Austin Rivers, MKG et Nerlens Noel sont venus compléter ce groupe jeune. Ce dernier est justement venu pour apporter sa longueur dessous.

Celui qui était pressenti pour être le #1 de la Draft 2013 a donc atterri aux Knicks pour relancer sa carrière. Car oui, il n'a que 26 ans. Et des qualités évidentes. Cette nuit, il a été lancé dans le 5 par Tom Thibodeau. Un pied de nez à Mitchell Robinson ? Le coach de Gotham indique que rien n'est défini et qu'il est séduit d'avoir deux tels profils avec lui.

"Ils protègent le cercle à un très haut niveau. Et ils savent finir de l'autre côté. Je suis très content de Mitchell également. Quand tu as deux grands comme ça, c'est un gros bonus. Ils sont très similaires. Je ne suis pas encore certain de qui va débuter mais j'aime beaucoup les deux. Et j'ai besoin qu'ils jouent bien pour que l'équipe joue bien."

En clair, les deux vont se partager le temps de jeu. Et il n'est pas non plus impossible, vu le bonhomme qu'est Thibodeau, qu'on les voit de temps en temps ensemble sur le terrain.

