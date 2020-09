Parmi les "what if" de l'histoire de la NBA, il y a l'hypothèse d'un Kobe Bryant avec un autre maillot que celui des Los Angeles Lakers lorsqu'il a demandé son trade en 2007. Invité du podcast de JJ Redick, "The Old Man and the Three", Mark Cuban a révélé que tout était en place pour une arrivée de Kobe chez les Dallas Mavericks à cette époque et qu'il ne s'en est pas fallu de beaucoup pour que le Black Mamba soit associé à Dirk Nowitzki.

"On avait un deal en place où on envoyait Josh Howard, Jason Terry et quelques premiers tours de Draft contre Kobe Bryant. On était tombés d'accord avec Jerry Buss. Dirk m'avait appelé pour me dire : 'Hey, s'il faut me trader pour faire venir Kobe, il faut le faire sans hésiter'. Je lui ai dit que ça n'arriverait pas. C'est tombé à l'eau ensuite. Mitch Kupchak a appelé Kobe pour lui dire de ne pas faire ça. Ou bien c'était Jerry West, je crois. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas faire ça. Ça a mis fin au deal. C'était en 2007. Il avait demandé à être tradé et on avait travaillé là-dessus. Il était prêt à venir chez nous".

Au final, Kobe est resté à L.A. et a remporté deux titres supplémentaires. Les Mavs, eux, ont fini par gagne le titre en 2011, après avoir éliminé les Lakers de... Kobe Bryant au 1er tour.

Le proprio des Mavs a au passage évoqué sa relation avec Kobe Bryant, tragiquement disparu en janvier dernier. Comme beaucoup, Cuban avait développé un lien particulier avec la légende des Lakers.