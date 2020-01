Quand Kobe Bryant conseillait Draymond Green après les Finals 2016

Ces Finals 2016 entre les Warriors et les Cavaliers resteront comme l'une des plus mémorables de l'histoire. Un retour de 3-1, des actions décisives, un LeBron couronné avec son état natal, la fin d'une malédiction pour Cleveland, la meilleure équipe de l'histoire la saison régulière coiffée sur le poteau, les symboliques sont nombreuses. Mais en aurait-il été autrement si Draymond Green avait disputé ce Game 5 ? Le couteau-suisse des Dubs était suspendu pour un surplus de fautes flagrantes. Et sans leur meilleur défenseur, GS n'a jamais pu faire face au duo LeBron-Kyrie, auteur tous deux d'une performance à plus de 40 points. Juste après cette série, Draymond Green était au fond du trou. Jusqu'à ce que le numéro de Kobe Bryant s'affiche sur son téléphone.

"C'était le moment le plus bas de ma carrière. Tout le monde me descendait, les public, les médias. Je ne savais pas quoi faire. Il m'a appelé en me disant : 'Draymond, 99% des gens sur cette Terre est d'accord avec la médiocrité. Ou pire encore. Tu chasses quelque chose de beaucoup plus grand. Comment peux-tu espérer que quelqu'un comprenne ça ?' Pour moi, c'était comme une révélation, encore plus venant d'un gars que j'admirais quand j'étais un gosse."

Une déclaration qui colle tellement avec ce personnage spécial qu'était Kobe Bryant, obsédé par la perfection.