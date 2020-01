Kobe Bryant s’emballe sur la force des Los Angeles Lakers

Avec 30 victoires pour 7 défaites, les Los Angeles Lakers dominent la Conférence Ouest. En plus du duo LeBron James - Anthony Davis, la franchise californienne peut se reposer sur un groupe performant. On pense notamment à la bonne surprise Dwight Howard mais aussi aux apports des autres joueurs de l'effectif. Même si la marge de progression reste importante (certains peuvent monter en puissance comme Kyle Kuzma ou encore Danny Green), cet effectif reste solide. Toujours attentif aux résultats des Lakers, Kobe Bryant a aimé ce début de saison. Appréciant le travail de son ancien agent Rob Pelinka, désormais boss des Lakers, le Black Mamba s'est emballé pour les Angelenos.

"Il s'agit de la plus grande équipe que je n'ai jamais vue. Ils sont grands, rapides, durs, athlétiques. Ils ont l'air fantastiques ! La chose la plus importante pour eux, c'est la santé. Ils doivent s'assurer de rester en bonne santé. Il s'agit de la plus grande préoccupation pour eux. Avec tout le monde en bonne forme, ça va être une véritable autoroute pour eux en Playoffs. Une finale de Conférence contre les Clippers ? Oui on dirait bien. Cette équipe des Clippers a été également bien assemblée, ils ont de vrais chiens et n'ont peur de rien", a analysé Kobe Bryant pour le podcast All The Smoke.

Après la récente frayeur connue par Davis, les Lakers ont aussi bien conscience que la santé des joueurs, et plus précisément des deux stars, sera essentielle pour la suite de la saison.