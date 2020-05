Jeremy Lin s'est souvenu d'une anecdote datant de février 2015 et qui montre bien le côté sans pitié et cynique de Kobe Bryant à l'époque.

Kobe Bryant a toujours été assez impitoyable avec ses coéquipiers. Qu'il ait joué dans des équipes des Los Angeles Lakers qui jouaient le titre ou dans d'autres qui étaient à la ramasse, le "Black Mamba" n'était pas là pour plaisanter. Et, à l'image de ce que l'on peut voir de Michel Jordan dans The Last Dance, il savait être dur et cassant en toutes circonstances.

Jeremy Lin, qui a été son coéquipier lors de la saison 2014-2015, celle qui a précédé sa retraite, a raconté une anecdote qui prête à sourire aujourd'hui, mais qui montre bien le personnage taciturne que pouvait être Kobe.

"Kobe s'était blessé et était forfait pour le reste de la saison. Il était en rééducation et donc pas avec l'équipe. On ne l'avait pas vu depuis plusieurs semaines et on l'a vu débarquer à la salle. C'était la veille de la deadline des trades.

On allait commencer l'entraînement, on faisait des étirements un peu dynamiques et il est venu vers nous. Il était en sweat et en jogging, avec une attelle sur son épaule et des lunettes de soleil.

Tout le monde était enthousiaste et Carlos Boozer lui a dit : 'Kob ! Ca fait du bien de te voir frérot ! On ne t'a pas vu depuis longtemps, qu'est-ce que tu viens faire là ?' Kobe avait un regard de pierre et il a répondu :

'Je suis juste venu dire au revoir à certains charlots parmi vous qui se feront trader demain'."

On imagine parfaitement la scène. Quelques joueurs ont bien dû flipper en se disant que Kobe Bryant avait probablement des infos solides à ce sujet... Au final, personne n'est parti le lendemain et les Lakers n'ont récupéré que le 46e pick contre de l'argent, ce qui leur a permis de drafter Jordan Clarkson quelques mois plus tard.