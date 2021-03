Le crash de 2004 restera comme l'un des plus gros échecs de l'histoire des Lakers. En recrutant Karl Malone et Gary Payton à l'intersaison, les Angelenos avaient toutes les armes pour remonter sur le trône. Mais la haine entre Kobe Bryant et Shaq a finalement eu raison de cette équipe, balayée 4-1 en finale par Detroit.

Au passage, cela pouvait offrir une bague aux centenaires Malone et Payton. Le second y arrivera finalement deux ans plus tard avec le Miami Heat. Récemment, l'ancien meneur des Sonics a évoqué ce transfert vers les Lakers et les raisons qui l'ont poussées à rejoindre l'escouade californienne. Évidemment, Kobe n'est pas étranger à tout ça.

"J'ai attrapé Kobe alors qu'il traversait beaucoup de choses par rapport à ce qu'il s'était passé dans le Colorado. J'ai eu la chance d'être son grand frère", explique Gary Payton. "J'ai connu le vrai Kobe, pas celui dont les gens parlaient pour tout ce qu'il y avait avec Shaq. C'est la raison pour laquelle je suis allé aux Lakers. Apprendre à connaître Kobe a été un plaisir. Il n'agissait pas comme s'il était supérieur à qui que ce soit. Il me posait des questions et je lui répondais. C'était mon devoir de lui apprendre comment agir de la bonne manière."

Il faut dire que cette saison de Kobe Bryant a été passablement compliqué. Accusé de viol, il a enchaîné les aller-retours dans le Colorado pour assister à ses audiences. Et au sein même de l'équipe, il était en guerre ouverte avec Shaq. Cela ne se ressentait pourtant pas dans ses performances. Jusqu'aux Finales où la défense des Pistons l'a totalement muselé.

Les Pistons de 2004 : Wallace et gros mythe