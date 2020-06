Si vous êtes un peu en manque de séries documentaires sur les légendes de la NBA après la fin de "The Last Dance", il va y avoir de quoi étancher votre soif. Clutch Points a annoncé la sortie d'un doc consacré à Kobe Bryant et plus particulièrement sur la saison de son dernier titre avec les Los Angeles Lakers, en 2010.

Vous vous doutez bien que l'on va suivre ça avec attention. Ce focus peut se prendre comme un bon complément visuel du Mook Reverse #5 sur le Black Mamba, toujours disponible ici, en tout cas sur cette période de sa carrière.

La série comportera 8 épisode et sera disponible sur Instagram et Youtube, à raison de deux épisodes par semaine. On voit que le fonctionnement de Netflix avec The Last Dance en a inspiré plus d'un...

La diffusion débutera donc environ 6 mois après le décès tragique de Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère, en compagnie de sa fille Gianna et de 7 autres personnes.

Voici le calendrier :

Episodes 1 et 2, le 5 juillet

Episodes 3 et 4, le 12 juillet

Episodes 5 et 6, le 19 juillet

Episodes 7 et 8, le 26 juillet

Pour ce documentaire, Clutch Points est parvenu à réaliser des entretiens avec d'anciens coéquipiers de Kobe Bryant comme Paul Gasol, Metta World Peace ou Derek Fisher.

On a hâte de voir cette série qui devrait s'intituler "Mamba Out", en hommage à la formule justement popularisée par Kobe Bryant lorsqu'il a mis un terme à sa fantastique carrière.