Linge sale et mémoire de poisson, Kwame Brown et Michael Beasley n’étaient pas faits pour la NBA

Lors de son passage dans le podcast de Tom Haberstroh, le journaliste Amin Elhassan a évoqué des anecdotes qui permettent de comprendre pourquoi des jeunes talents qui débarquent en NBA filent de manière inévitable vers le fiasco. Le cas de Kwame Brown est bien connu. Arrivé en NBA en tant que 1st pick à Washington directement depuis le lycée, l'intérieur a été l'un des pires n°1 de Draft de l'histoire et une tâche sur le CV de dirigeant de Michael Jordan. Elhassan explique justement pourquoi il a rapidement compris qu'il serait difficile pour Brown de s'épanouir en NBA.

"C'était quelques semaines avant le début de la saison. Kwame Brown ne s'est pas pointé à l'entraînement pendant quelques jours et personne ne savait où il était. Alors les Wizards ont appelé son agent, qui a tenté de l'appeler mais s'est finalement rendu chez lui.

Brown lui a expliqué qu'il ne venait pas parce qu'il n'avait plus rien à se mettre. Il lui a montré le placard avec tout son linge sale. L'agent lui a alors demandé pourquoi il n'allait pas les déposer à la laverie. 'Parce que je ne sais pas comment on fait', lui a répondu Brown. Il aurait pu en parler à quelqu'un ou donner un billet à quelqu'un pour qu'il récupère son linge et s'en occupe, mais non. Il n'avait pas les aptitudes minimales pour être opérationnel et fonctionner dans la vie".