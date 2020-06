Reprise ou Boycott : Kyle Kuzma a choisi son camp

Les joueurs NBA ne savent pas encore quelle voie suivre concernant la reprise de la saison le 30 juillet prochain. Certains y sont favorables. D’autres, menés par Kyrie Irving, pense que c’est le moment idéal pour frapper un grand coup en soutenant la lutte contre le racisme. En attendant de s’unifier, les athlètes discutent entre eux et réfléchissent aux éventuelles solutions. Le mouvement de boycott envers la reprise de la saison a gagné du terrain lors d’une réunion entre un peu moins d’une centaine d’acteurs du basket US hier soir. Mouvement qui fait les gros titres aujourd’hui. Mais Kyle Kuzma ne veut pas que les gens perdent de vue le fait que d’autres NBAers, à l’inverse, sont motivés à rejouer.

Some of us want to hoop and compete don’t get that twisted.... https://t.co/GoRnvy6rzN

— kuz (@kylekuzma) June 12, 2020