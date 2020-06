Pourquoi LeBron James n’a pas participé au meeting crucial mené par Kyrie Irving

Cela fait des semaines que LeBron James milite activement pour un retour de la NBA. Le quadruple MVP est conscient que cette fin de saison à Orlando est une opportunité en or pour ses Lakers. Et à 35 ans, les occasions de décrocher un nouveau titre seront de plus en plus limitées. Il est évident qu’il ne veut pas la gâcher. Alors il est évidemment en faveur d’une reprise de la saison, sous n’importe quelle forme.

Certains de ses pairs ne partagent pas son avis. Un peu plus de 80 joueurs NBA étaient réunis lors d’une conférence téléphonique hier soir. Au programme, un Kyrie Irving passionné qui craint que le retour des matches écartera des discussions les injustices et discriminations subies par les noirs aux Etats-Unis. De ce fait, il refuse de se rendre à Orlando et de reprendre le basket cet été.

LeBron James n’était pas présent lors de ce meeting qui comptait pourtant de nombreuses stars (Kevin Durant, Chris Paul, Russell Westbrook, Carmelo Anthony). Et on devine pourquoi. Il paraît clair que le King n’a pas la même opinion que son ancien coéquipier. Pourtant, il est lui aussi activement engagé dans la lutte contre les inégalités depuis longtemps maintenant. Il a même récemment lancé un groupe « More Than a Vote » pour soutenir le droit de vote des noirs aux Etats-Unis.

Selon Sam Amick de The Athletic, James n’a pas participé à la réunion car il estime qu’il peut très bien continuer à dénoncer le système en place tout en reprenant la saison à Orlando. Jouer est clairement dans son intérêt… mais le taxer d’égoïsme serait sans doute bien trop injuste vu le nombre d’actions auquel la superstar prend part chaque année.

Il semble y avoir deux camps qui se dessine, même si les joueurs assurent qu'ils resteront unis quelle que soit la décision prise. En revanche, on constate que même s'il est une figure emblématique de la NBA, LeBron James ne rassemble pas tous ses collègues derrière son point de vue.