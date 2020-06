Kyrie Irving, leader d’un large mouvement qui appelle au boycott de la saison NBA !

Un peu moins d’une centaine de joueurs NBA et de joueuses WNBA étaient réunis lors d’une conférence téléphonique menée par Kyrie Irving hier soir.

Le plan de reprise de la saison NBA a été validé par 29 franchises sur 30 il y a une semaine. Il est donc officiel, avec 22 équipes qui seront invitées à Orlando pour disputer huit matches de classement avant d’attaquer les playoffs. Le syndicat des joueurs a aussi accepté le projet. Un syndicat dont Kyrie Irving est l’un des six vice-présidents. Et pourtant, le meneur des Nets a assumé un rôle de leader lors d’une conférence téléphonique qui réunissait environ 80 joueurs NBA et joueuses WNBA hier soir. C’est surprenant parce que c’est au cours de ce meeting qu’il a encouragé ses pairs à boycotter le retour de la compétition en Floride.

Selon Chris Haynes de Yahoo! Sports, l’appel a duré quasiment deux heures et Irving était donc l’une des voix fortes de ce rendez-vous entre pros. Il a concentré son discours sur les efforts que pouvaient faire les athlètes afin de lutter contre le racisme. Tout en insistant qu’il refusait de se rendre à Orlando et préférait s’investir dans la communauté. Et il n’était pas le seul à le penser !

L’insider ajoute que Carmelo Anthony, Dwight Howard, C.J. McCollum ou encore Donovan Mitchell partageaient son point de vue. Pour D12, ce serait même le moment idéal pour vraiment marquer un grand coup qui assurerait du changement dans la façon dont la police traite les noirs aux Etats-Unis. Certains joueurs craignent que le sujet d’actualité soit relégué au second rang une fois que les matches auront repris. Chris Paul, Russell Westbrook, Kevin Durant ou encore Rudy Gay étaient présents.

Mais pas de… LeBron James. Le King est sérieusement déterminé à finir la saison. Kyrie Irving se place donc en opposition de son ancien coéquipier. C’est intéressant, et c’est un signal fort. Parce que selon Haynes, de nombreux jeunes joueurs qui ne voulaient pas reprendre le basket cet été n’osaient pas donner de la voix de peur de contredire une superstar. En militant lors de cet appel, Irving mais aussi Anthony ont tenu à les rassurer.

En conclusion de cette réunion, Kyrie a assuré qu’il soutiendrait ses pairs si jamais ils prenaient la décision de rejouer. Il veut que les athlètes soient unis dans cette période, même si cela ne va pas dans son sens. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs pris part à la conversation tout en se préparant à rejoindre Orlando.