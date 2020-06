Le Board of Governors de la NBA a voté à une écrasante majorité la reprise de la saison sous le format évoqué hier par Adrian Wojnarowski (voir plus bas). C’est ce que Shams Charania de TheAthletic et lui ont confirmé sur twitter.

Pour rappel, le Board of Governors est composé des propriétaires des équipes NBA. Et selon Charania, la seule franchise à avoir voté contre le programme proposé est celle des Portland Trail Blazers. Alors que d'autres équipes, qui avaient fait savoir qu'elle souhaitait rejouer mais ne sont pas concernées par ce format, comme les Atlanta Hawks, ont donc voté pour.

Il suffit maintenant de l'approbation du syndicat des joueurs. Une formalité qui devrait avoir lieur demain :

The NBPA’s team player representatives have a conference call set for Friday to approve the league’s 22-team plan on restarting the season, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 4, 2020

La formule de la fin de la saison NBA

A Orlando, du côté de Disney World Resort, 13 équipes de la Conférence Ouest et 9 de l'Est, toutes qualifiées ou encore qualifiables pour les playoffs, vont disputer chacune 8 matches de "saison régulière" afin de déterminer un classement général officiel.

Si l'équipe classée 9e se retrouve à plus de 4 matches de la 8e place au terme de cette phase, l'équipe détentrice du 8e spot ira directement en playoffs. Dans le cas contraire, il y aura un affrontement entre le 8e et le 9e. Le 8e n'aura qu'un match à gagner pour se qualifier, contre deux pour le 9e.

Sources: Joining the 16 current playoff teams in Orlando: New Orleans, Portland, Phoenix, Sacramento and San Antonio in the West and Washington in the East. If the 9th seed is more than 4 games behind the 8th, No. 8 makes playoffs; Fewer than 4 games, a play-in tournament. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020

A l'Est, les Washington Wizards sont donc invités et peuvent entretenir l'espoir d'accrocher la 8e place et de disputer la post-saison. A l'Ouest, les Memphis Grizzlies, actuellement 8e, verront les Portland Trail Blazers, 9e, les New Orleans Pelicans et les Sacramento Kings, 10e ex-aequo, les San Antonio Spurs, 12e, et les Phoenix Suns, 13e, tenter de leur ravir le sésame.

Ces rencontres seront suivies de playoffs où les 16 franchises qui auront passé le cut se rencontreront dans le format habituel avec, au plus tard, le dernier match des Finales disputé le 12 octobre.

On attend de plus amples informations sous peu, mais le Board et le syndicat des joueurs doivent signer jeudi l'accord pour cette reprise.