Des nouvelles infos sur la reprise et la fin de la saison NBA !

22 équipes engagées, un game 7 potentiel des Finales en octobre, etc... Voici les dernières infos concernant la reprise de la saison NBA que l'on attend tous avec impatience !

On est toujours dans l'attente d'une officialisation des termes de la reprise de la saison en NBA. On sait qu'à 99% celle-ci reprendra le 31 juillet au sein du complexe Disney Resort en Floride et sans la totalité des 30 équipes. Pour le reste, c'est un peu flou. Adrian Wojnarowski est venu apporter quelques précisions sur les modalités de la chose mardi soir.

Selon le journaliste d'ESPN, la NBA a fixé comme ultime date possible pour un game 7 des Finales, le 12 octobre. Soit quasiment la date à laquelle aurait dû débuter la saison 2020-2021 s'il n'y avait peu cette crise sanitaire mondiale. Cela validerait un démarrage de la prochaine saison fin décembre, plus de deux mois après les Finales.

Si cette hypothèse est validée, cela voudra dire que plusieurs équipes - celles qui ne participeront pas à la reprise de la saison - auront passé près de 9 mois sans jouer au basket de manière organisée et officielle. La NBA et les équipes en question devront forcément trouver le moyen de les faire reprendre une forme de compétition, même amicale, pour respecter l'égalité des chances et limiter le risque évident de blessures causées par le manque de matches à intensité disputés.

Pour ce qui est du format de la reprise de la saison, Woj s'est montré optimiste quant à la validation du plan souhaité par Adam Silver et la NBA. Le syndicat des joueurs et les franchises devraient donner leur accord pour une présence des 16 équipes concrètement ou virtuellement qualifiées pour les playoffs à l'heure qu'il est, plus 6 équipes qui accusent au maximum 6 matches de retard sur la 8e place.

La différence de revenus entre un format de playoffs immédiats à 16 et une structure bâtarde à 22 se chiffre visiblement à plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est évidemment ce qui motive les différentes parties, contraintes de trouver un compromis entre la sécurité sanitaire et l'obligation d'alimenter la machine à billets verts.