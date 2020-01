Les Los Angeles Lakers ont réussi à battre les Houston Rockets cette nuit (124-115). Mais à la mi-temps, ce sont bien les Texans qui comptaient 6 points d’avance. Russell Westbrook était bouillant : 22 points à 9 sur 12. La victoire se dessinait à l’horizon pour les pensionnaires du Toyota Center. Puis Rajon Rondo s’est permis une suggestion. Blessé, le meneur a joué les assistants coaches en proposant que Kyle Kuzma se charge de l’ancien MVP en défense. Challenge accepté.

« Rondo m’a pris à part à la pause et il m’a demandé si je me sentais capable de défendre sur Westbrook. J’ai répondu que oui. Il nous a fait souffrir en première mi-temps en postant nos arrières. Il est dur, grand et physique. En deuxième mi-temps, nous l’avons privé de cet avantage en plaçant un joueur plus grand sur lui », racontait le jeune héros du soir.

La stratégie a fonctionné. Kyle Kuzma a défendu Russell Westbrook sur 25 possessions en deuxième période et il a su le limiter. Le meneur All-Star des Rockets a ajouté 13 points à 6 sur 11. Mais l’ailier des Lakers a stoppé l’hémorragie. Il explique comment.

« Je suis juste resté face à lui. J’ai confiance en moi défensivement. J’essaye juste de rester face à lui et de le forcer à prendre des tirs difficiles sans faire de fautes. »

Son boulot a été mis en avant par tous ses coéquipiers après le match, à commencer par LeBron James.

« Beaucoup de choses ont changé dans le troisième quart temps. Mais la plus importante a été le fait de laisser Kuz défendre sur Russ. Il lui a rendu la vie difficile en restant devant lui. Ça a changé le match pour nous c’est sûr. »

Kyle Kuzma a aussi inscrit 23 points et pris 8 rebonds. Petit à petit, il prend ses marques au sein d’une équipe bien plus compétitive que celles qu’il a connu depuis son arrivée en NBA il y a deux ans. Et les rumeurs de transferts s’estompent. Il a clairement un rôle à jouer dans la quête du titre des Californiens.