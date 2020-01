Kyrie Irving sur son match à 45 points – « Il était vraiment temps ! »

Sur une série de 5 défaites consécutives, les Brooklyn Nets ont réussi à s'imposer face aux Detroit Pistons (121-111) la nuit dernière. Un succès arraché en prolongation grâce à une superbe performance de Kyrie Irving. Malgré quelques fulgurances depuis son retour de blessure, le meneur n'avait pas réussi à relancer une bonne dynamique aux Nets. Mais cette fois-ci, avec ses 45 points, il a été le grand artisan de cette victoire. En feu dans le troisième quart-temps (17 points) pour permettre le come-back des siens, le natif de Melbourne a été ensuite décisif pour l'emporter. Une belle performance qui a fait du bien à l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers.

"Oui, il était vraiment temps ! Sur les derniers matches, j'avais été parfois un peu dans le dur au niveau de l’agressivité. Mais sur ce match, c'était vital de l'emporter, vraiment vital. C'est d'autant plus important pour notre alchimie dans l'équipe et surtout le moral des troupes", a estimé Kyrie Irving pour le New York Post.

En difficulté ces dernières semaines, Brooklyn a effectivement besoin de pouvoir compter sur Irving. En plus, cette rencontre était importante pour la 8ème place de la Conférence Est. Kyrie Irving devra maintenir ce niveau pour qualifier les Nets en Playoffs.