Les Brooklyn Nets vont une nouvelle fois apprendre à se passer de Kyrie Irving. Le meneur était à peine revenu d'une blessure à l'épaule qu'il s'est refait mal, cette fois-ci au genou. La faute à un contact avec Bradley Beal lors du duel contre les Washington Wizards ce weekend. Souffrant, boitant même, 'Uncle Drew' avait été contraint de rejoindre le vestiaire prématurément. Les médecins de la franchise new-yorkaise ont effectué des tests depuis et il s'avère que le joueur est victime d'une entorse d'un ligament du genou.

Le principal intéressé a assuré sur les réseaux sociaux qu'il allait bien. Mais il sera absent au moins une semaine. Il va donc manquer les prochains matches contre Phoenix et Golden State ainsi qu'un déplacement à Toronto. Il sera alors évalué à nouveau par le staff pour déterminer s'il est apte à rejouer.

Kyrie Irving a déjà raté 28 rencontres cette saison. Un triste record personnel. Il tourne à plus de 27 points, 5 rebonds et 6 passes mais ses Nets occupent la septième place à l'Est. En son absence, Spencer Dinwiddie sera sans doute relancé dans le cinq majeur.