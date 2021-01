Kyrie Irving, un très beau geste pour la famille de George Floyd

Qui sait réellement qui est Kyrie Irving, à part Kyrie Irving lui-même (et encore…) ? Le meneur des Brooklyn Nets est un homme mystérieux aux multiples casquettes. Athlète, artiste, membre d’une tribu indienne et citoyen engagé contre les inégalités et les discriminations. Il a évidemment été touché, comme beaucoup d’entre nous, par le meurtre de George Floyd, étouffé pendant huit minutes par le genou d’un policier lors de son interpellation.

Pourquoi vous devez regarder le meurtre de George Floyd

Mais « Uncle Drew » n’a pas juste pris position dans les médias. Il s’est aussi rapproché de la famille du défunt. Selon Stephen Jackson, qui était ami de Floyd, Kyrie Irving a offert une maison à la famille de la victime.

Un nouveau geste plein de classe de la part du joueur de 28 ans. Si son comportement vis-à-vis de ses coaches, de ses coéquipiers ou des journalistes fait parfois grincer des dents, Irving reste un exemple en matière de lutte. Il avait notamment fait un don de 1,5 millions de dollars pour financer les salaires des joueuses WNBA qui refusait de reprendre la saison – en raison du COVID-19 ou pour montrer leurs engagements – l’été dernier.

Sacré personnage de Kyrie Irving, tout de même.