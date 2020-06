Kyrie Irving défoncé par Perkins, Kevin Durant vient à sa rescousse

Kendrick Perkins avait promis qu'il serait plus gentil avec ses anciens camarades désormais. Il n'a pas tenu longtemps... L'ancien joueur NBA devenu consultant sur ESPN est dans le collimateur de plusieurs joueurs actuels pour ses récentes déclarations. Perk a clairement un joueur dans le viseur ces derniers jours : Kyrie Irving.

Plutôt que de simplement critiquer, éventuellement, la position du meneur des Brooklyn Nets - à la tête d'un groupe de joueurs sceptiques quant à la reprise de la ligue - Perkins tacle directement à la carotide désormais.

Mercredi, en direct à la télévision, l'ancien pivot de Boston et Oklahoma City a ainsi reproché à Kyrie Irving de vouloir se faire remarquer en empêchant la saison NBA de reprendre et a critiqué son intelligence.

"Si vous prenez le cerveau de Kyrie Irving à l'heure actuelle et que vous le mettez dans un oiseau, il va se mettre à voler en arrière. Il est désorienté et manque de leadership".

Perkins a précisé sa pensée :

"Deux personnes ont été lynchées au Texas et une jeune Afro-Américaine a été tue dans l'Ohio. Est-ce qu'on en a suffisamment parlé ? Non ! Parce que voilà deux jours que l'on ne parle que de Kyrie Irving.

Kyrie, pour moi, à l'heure actuelle, c'est toi la distraction. Je trouve ça fou que tu fasses ça tout seul, sans en parler à Chris Paul ou à Michele Roberts (les deux responsables du syndicat des joueurs, NDLR) pour mettre un plan en place. Pour moi, ça n'a aucun sens et je suis totalement en désaccord".

Evidemment, Kevin Durant, déjà en froid avec son ancien camarade d'OKC, n'a pas manqué de réagir à sa manière sur les réseaux. Sur Instagram, en réponse aux propos sur Irving, "KD" a ainsi traité Perkins de "vendu", puis a liké quelques posts le critiquant, ainsi qu'une vidéo le montrant en train de faire un airball sur un shoot contre les Lakers.

KD calls Kendrick Perkins a “sell out” on Instagram and then retweets a video of Perkins airballing a jumper 🍿 pic.twitter.com/q2MOgT7PvA

— NBA Central (@TheNBACentral) June 17, 2020