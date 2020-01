Le "Martin Luther King Day" est un jour important aux Etats-Unis. Pour la NBA, il s'agit d'une journée chargée avec 14 matches au programme cette année. Sur cette édition 2020, le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving ne sera pas sur les parquets. En effet, le natif de Melbourne a été contraint de déclarer forfait face aux Philadelphia Sixers en raison de douleurs à la cuisse. Ces derniers mois, l'ancien joueur des Boston Celtics a fait l'objet de plusieurs critiques. Au niveau de son comportement notamment avec plusieurs attaques de la part de Kendrick Perkins ou encore Kevin Garnett. Et Irving a profité du MLK Day pour régler ses comptes d'une façon assez maladroite.

"Quand j'ai été absent pour 7 semaines, je n'ai rien dit et pourtant les gens continuaient de parler de moi. C'est inévitable. Ils ont crucifié Martin Luther King car il parlait de la paix et de l'intégration sociale. Vous pouvez regarder nos leaders historiques et les grandes personnes de notre société, il y a toujours des gens pour dire de la merde sur eux. C'est comme ça", a lancé Kyrie Irving face à la presse.

Même si la comparaison n'est pas adaptée (pas du tout même), Kyrie Irving en a vraiment ras-le-bol des critiques...